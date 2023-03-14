Что произошло за день: вторник, 14 марта

Законы о наказании за дискредитацию содействующих армии формирований, заявления Путина о "Северных потоках", сообщение США о крушении дрона после столкновения с Су-27

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Дума приняла законы об уголовном и административном наказании за дискредитацию формирований, содействующих ВС РФ. Максимальное наказание при тяжких последствиях - штраф от 300 тысяч до 1 миллиона рублей или лишение свободы на срок до семи лет. Также предусматривается наказание за фейки о действиях таких формирований вплоть до лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.

- Владимир Путин назвал подрыв "Северных потоков" терактом, совершенным на государственном уровне. Версию о причастности к происшествию украинской группировки, не связанной с государством, президент РФ назвал "полной чушью". Он также заявил, что в подрыве трубопроводов теоретически заинтересованы Штаты. По его словам, при обследовании акватории недалеко от мест подрыва был обнаружен предмет, похожий на антенну взрывного устройства, Дания на просьбу России провести исследования пока не ответила.

- "Роснефть" не смогла в суде ФРГ оспорить передачу трех НПЗ во внешнее управление. В сентябре 2022 года Федеральное сетевое агентство получило под свой контроль дочернюю структуру НК "Роснефть" и ее доли в трех заводах. Срок действующего управления истекает 15 марта, но может быть продлен.

- США сообщили о крушении дрона после столкновения с российским истребителем над Черным морем. Европейское командование ВС США заявило, что "два самолета Су-27 провели небезопасное и непрофессиональное сопровождение... беспилотника США MQ-9". Согласно версии американской стороны, один из самолетов задел пропеллер беспилотника.

- Владимир Путин посетил Бурятию. В беседе с работниками Улан-Удэнского авиационного завода президент РФ заявил, что Минпромторг подготовил список профессий ОПК, по которым, возможно, призывникам будет предоставляться отсрочка. Он также заявил, что газификация Бурятии является наиболее оптимальным способом решения экологических проблем. В ходе совещания он сообщил о планах построить жилье на месте объектов ФСИН и Минобороны в центрах городов Дальнего Востока.

- Moody's изменило прогноз для банковской системы США со "стабильного" на "негативный". Решение объясняется "стремительным ухудшением операционной среды" после банкротства Silicon Valley Bank, Signature Bank и Silvergate Bank.

- Китай с 15 марта возобновит выдачу туристических виз иностранцам, включая россиян. Также будет разрешен въезд по визам, выданным до 28 марта 2020 года, у которых не истек срок действия.

- Алексей Жамнов утвержден в качестве главного тренера ХК "Спартак". С 2021 года он - главный тренер национальной сборной России.