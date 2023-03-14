Венгрия может снова отложить голосование о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Голосование в Национальном собрании Венгрии о ратификации протоколов о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО, вероятно, будет снова перенесено, сообщает AP.

Венгерский вице-премьер Жолт Шемьен запросил отсрочку намеченной на 20 марта парламентской сессии, на которой депутаты должны проголосовать о членстве в НАТО этих двух стран. В запросе он отметил необходимость перенести голосование на неделю, поскольку Будапешт сейчас сконцентрирован на переговорах с Еврокомиссией из-за обвинений в нарушении Венгрией верховенства закона.

Для того, чтобы голосование перенесли, запрос должен одобрить спикер парламента Венгрии, отмечает агентство.

Парламент Венгрии намеревался рассмотреть этот вопрос в феврале, затем - в начале марта, а потом его снова отложил, и голосование по ратификации протокола теперь пройдет не раньше 20 марта.

Венгрия и Турция - единственные из 30 стран-участниц НАТО, которые еще не голосовали за ратификацию приема в альянс Швеции и Финляндии. Турция в обмен на свое согласие выдвигает к обеим скандинавским странам требования об отмене запрета на поставки оружия Анкаре, отказе от поддержки курдов и о выдаче тех, кого власти Турции считают террористами.