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Парламент Венгрии перенес голосование по ратификации членства Швеции и Финляндии в НАТО

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Национальное собрание Венгрии в очередной раз перенесло голосование по вопросу ратификации членства Швеции и Финляндии в НАТО. Теперь оно должно будет состояться не раньше 20 марта, сообщает Associated Press со ссылкой на решение парламента.

До сих пор в повестке заседаний парламента значилось, что голосование по вопросу вступления скандинавских стран в альянс пройдет в период с 6 по 9 марта. Теперь речь идет о том, чтобы проголосовать в течение сессии парламента, которая начнется 20 марта.

При этом в декабре 2022 года в Венгрии заявляли, что рассмотрят вопрос о ратификации не раньше 20 февраля.

В миреПарламент Венгрии 6-9 марта определится с ратификацией членства в НАТО Швеции и ФинляндииЧитать подробнее

Агентство отмечает, что венгерская делегация встретится со спикером парламента Швеции Андреасом Норленом и другими законодателями в Стокгольме во вторник на следующей неделе. Во время встречи будет обсуждаться процесс ратификации членства Швеции в НАТО.

Государства-члены НАТО подписали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к Североатлантическому совету 5 июля 2022 года. Эти государства присоединятся к НАТО, как только все государства-члены НАТО ратифицируют протоколы о вступлении.

На сегодняшний день из 30 стран НАТО только Турция и Венгрия пока не ратифицировали членство Швеции и Финляндии в альянсе.

Турция заблокировала процесс вступления, потребовав от обеих северных стран объявить террористическими курдские организации и выдать лиц, обвиняемых в терроризме, а также отменить запреты на поставки оружия Анкаре.

Венгрия Швеция НАТО Финляндия
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