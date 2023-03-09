Столтенберг вновь заявил, что настало время принять в НАТО Финляндию и Швецию

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что Финляндия и Швеция выполнили условия Турции, и их пора принять в Североатлантический альянс.

"Финляндия и Швеция предприняли беспрецедентные шаги в ответ на законные обеспокоенности Турции относительно ее безопасности. Настало время для всех союзников завершить процесс ратификации и приветствовать Финляндию и Швецию в качестве полноправных членов Североатлантического альянса в преддверии предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе", - заявил Столтенберг в четверг в Брюсселе.

Генсек провел в штаб-квартире НАТО третью консультативную встречу представителей правительств Турции, Финляндии и Швеции - сторон постоянного совместного механизма, созданного трехсторонним меморандумом, подписанным в Мадриде "на полях" саммита альянса в 2022 году, сообщается в коммюнике пресс-службы организации.

Как отмечается в документе, представители Турции, Финляндии и Швеции "обсудили конкретные шаги, предпринятые для реализации трехстороннего меморандума". "Все участники приветствовали достигнутый прогресс. (...) Они также согласились с тем, что быстрая ратификация по вступлению как Финляндии, так и Швеции будет в общих интересах, и что их членство укрепит Североатлантический альянс", - подчеркнули в НАТО.

Стороны договорились встретиться снова перед июльским саммитом организации в Вильнюсе, отмечается в коммюнике.

Государства-члены НАТО подписали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к Североатлантическому совету 5 июля 2022 года. Эти страны станут членами НАТО, как только все государства организации ратифицируют протоколы о вступлении.

На сегодняшний день из 30 стран НАТО только Турция и Венгрия пока не ратифицировали членство Швеции и Финляндии. Ранее в марте парламент Венгрии перенес голосование по вопросу ратификации членства Швеции и Финляндии в альянсе, теперь оно должно будет состояться не раньше 20 марта.

Турция заблокировала процесс вступления, потребовав от обеих стран объявить террористическими курдские организации и выдать ей лиц, обвиняемых в терроризме, а также отменить запреты на поставки оружия Анкаре. При этом турецкая сторона неоднократно заявляла, что может ратифицировать членство Финляндии в НАТО раньше, чем Швеции.