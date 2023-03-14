В Швеции все меньше рассчитывают вступить в НАТО одновременно с Финляндией

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - В Стокгольме в последние недели понимают, что растет вероятность того, что Финляндия вступит в НАТО раньше Швеции, заявил на пресс-конференции шведский премьер-министр Ульф Кристерссон. Его цитируют западные СМИ.

"В конце концов, вопрос заключается не в том, станет ли Швеция членом НАТО, а когда станет", - отметил он.

Страны-участницы НАТО в начале июля 2022 года подписали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к Североатлантическому альянсу. Турция подписала протокол, выдвинув обеим этим странам ряд своих условий. Швеция и Финляндия станут членами НАТО, только все государства организации ратифицируют протоколы об их вступлении в союз. Турция и Венгрия до сих пор этого не сделали.

Парламент Венгрии намеревался рассмотреть этот вопрос в феврале, затем - в начале марта, а потом это отложил, и голосование по ратификации протокола теперь пройдет не раньше 20 марта.

Турция потребовала от обеих стран отменить запреты на поставки ей оружия, объявить террористическими курдские организации и выдать ей тех, кого она считает террористами. По этим вопросам велись переговоры. Ситуацию с Швецией осложнил инцидент, когда датский радикал сжег с Стокгольме Коран. После этого Анкара не раз заявляла, что может ратифицировать членство Финляндии в НАТО раньше, чем Швеции. До этого обе скандинавские страны были настроены присоединиться к альянсу одновременно.