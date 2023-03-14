ЕС продолжит оказывать помощь Молдавии в укреплении оборонного сектора страны

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - ЕС обеспокоен уровнем безопасности Молдавии и прилагает усилия для ее укрепления, заявил член Еврокомиссии (ЕК) по политике соседства и расширению Евросоюза Оливер Варгейи.

"Молдавия остается одним из первых приоритетов Европейского союза в том, что касается поддержки ее безопасности, ее территориальной целостности и суверенитета", - сказал чиновник, выступая во вторник на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге с сообщением о ситуации в Молдавии.

Варгейи напомнил, что в течение последнего года Евросоюз выделил Кишиневу пакет помощи более 1 млрд евро "для усиления устойчивости Молдавии". Кроме того, по инвестиционно-экономическому плану для стран-участниц программы "Восточное партнерство" предусмотрен большой потенциал помощи, которая будет оказана Молдавии для содействия проведению реформ.

"Мы поддерживаем модернизацию оборонного сектора Молдавии через помощь Европейского фонда мира в 47 млн евро (в 2022 году)", - продолжил член ЕК.

По его словам, высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель "предложил государствам-членам союза сохранять повышенный уровень финансирования для Молдавии и в этом году тоже". Эксперты ЕС поддерживают Молдавию в области борьбы с кибер- и гибридными угрозами и с дезинформацией, сообщил Варгейи.

Еврокомиссар также отметил подготовку Боррелем возможной гражданской консультативной миссии для "усиления безопасности" Молдавии.

"Европейская комиссия и Европейская внешнеполитическая служба вместе с государствами-членами также предусматривают новый режим санкций против лиц, которые пытаются дестабилизировать страну", - сказал член ЕК по политике соседства и расширению Евросоюза.