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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:30

Евросоюз поможет Молдавии купить радар для контроля за воздушным пространством

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Европейский союз намерен оказать Молдавии помощь в приобретении радара для контроля за воздушным пространством, сообщает EUobserver со ссылкой на внутренний документ ЕС от 13 марта.

Документ предусматривает, что ЕС выделит Молдавии новый пакет военной помощи на сумму в 40 млн евро. Эти деньги должны быть потрачены на наземный мобильный радар дальнего обнаружения, а также на закупку военной и рабочей автотехники и автобусов и оборудования и софта для защиты от хакерских атак.

Средства на это будут выделены из созданного странами ЕС Европейского фонда мира (EPF), объем которого составляет 8 млрд евро. Фонд в основном предназначен для помощи Украине.

По данным EUobserver, решение о выделении средств планируется согласовать в конце марта или начале апреля.

В 2022 году Европейский совет выделил через Европейский фонд мира 47 млн евро на модернизацию армии Молдавии.

На Мюнхенской конференции по безопасности президент Молдавии Майя Санду заявила, что Кишинев запросил у партнеров помощь в приобретении системы противовоздушной обороны.

Евросоюз Молдавия EPF
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