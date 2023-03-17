Санду заявила о необходимости укреплять обороноспособность Молдавии

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Президент Молдавии Майя Санду заявила, что республика не отказывается от нейтралитета, но нейтралитет в настоящее время не защищает страну, необходимо укреплять обороноспособность.

"Нейтралитет Молдавии закреплен в Конституции. Это выбор граждан, мы не можем отказаться от нейтралитета. Другое дело, что в нынешней ситуации нейтралитет нас не защищает", - сказала Санду в пятницу вечером на общественном телеканале Moldova1.

"В то же время, мы осознаем все риски. Мы должны укреплять свою обороноспособность. Раз мы сделали свой выбор в пользу нейтралитета, то мы должны быть способными защищать свою страну", - подчеркнула президент.

Как ранее сообщалось, в интервью изданию Politico по завершении Всемирного экономического форума в Давосе Санду заявила, что "допускает отказ Молдавии от закрепленного в Конституции нейтралитета, но только в ходе демократического процесса".

В ходе Мюнхенской конференции по безопасности Санду заявила, что Кишинев запросил у партнеров помощь в приобретении системы противовоздушной обороны. После этого, Европейский союз заявил, что намерен выделить 40 млн евро, чтобы оказать Молдавии помощь в приобретении радара для контроля воздушного пространства.