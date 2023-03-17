Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:09

Санду заявила о необходимости укреплять обороноспособность Молдавии

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Президент Молдавии Майя Санду заявила, что республика не отказывается от нейтралитета, но нейтралитет в настоящее время не защищает страну, необходимо укреплять обороноспособность.

"Нейтралитет Молдавии закреплен в Конституции. Это выбор граждан, мы не можем отказаться от нейтралитета. Другое дело, что в нынешней ситуации нейтралитет нас не защищает", - сказала Санду в пятницу вечером на общественном телеканале Moldova1.

"В то же время, мы осознаем все риски. Мы должны укреплять свою обороноспособность. Раз мы сделали свой выбор в пользу нейтралитета, то мы должны быть способными защищать свою страну", - подчеркнула президент.

Как ранее сообщалось, в интервью изданию Politico по завершении Всемирного экономического форума в Давосе Санду заявила, что "допускает отказ Молдавии от закрепленного в Конституции нейтралитета, но только в ходе демократического процесса".

В ходе Мюнхенской конференции по безопасности Санду заявила, что Кишинев запросил у партнеров помощь в приобретении системы противовоздушной обороны. После этого, Европейский союз заявил, что намерен выделить 40 млн евро, чтобы оказать Молдавии помощь в приобретении радара для контроля воздушного пространства.

Молдавия Майя Санду
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Шри-Ланка с начала года приняла более 57 тысяч российских туристов

Шри-Ланка с начала года приняла более 57 тысяч российских туристов

В Париже скопились горы отходов на фоне забастовки мусорщиков

В Париже скопились горы отходов на фоне забастовки мусорщиков

МУС выдал ордер на арест Путина, в МИД РФ заявляют, что решения Гаагского суда не имеют для России правового значения

Индия ограничила пребывание россиян по электронным турвизам

Индия ограничила пребывание россиян по электронным турвизам

Венгерский парламент 27 марта проголосует по заявке Финляндии на вступление в НАТО

Эрдоган согласился начать ратификацию заявки Финляндии на вступление в НАТО

Эрдоган согласился начать ратификацию заявки Финляндии на вступление в НАТО

Росавиация договорилась о плановом обслуживании российских авиакомпаний в Турции летом

Росавиация договорилась о плановом обслуживании российских авиакомпаний в Турции летом

МИД объявил о санкциях против 23 подданных Великобритании

МИД объявил о санкциях против 23 подданных Великобритании

Лидеры РФ и КНР по итогам переговоров в Москве подпишут два важных документа

Лидеры РФ и КНР по итогам переговоров в Москве подпишут два важных документа

Фигурантки "дела TUT.BY" получили по 12 лет лишения свободы

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });