В Кишиневе заявили, что нейтралитет не защищает Молдавию в нынешней нестабильности

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Нейтрального статуса Молдавии стало недостаточно для поддержания стабильности и безопасности страны и региона, заявил телеканалу Pro TV-Сhisinau вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Нику Попеску.

"Учитывая нестабильность в евразийском пространстве, мы можем констатировать, что, к сожалению, нашего конституционального положения о нейтральном статусе недостаточно, чтобы обеспечить стабильность в стране и в регионе. Поэтому нам нужны поддержка, партнерство, а также оборудование для сохранения мира и спокойствия в нашей стране", - сказал он.

Он отметил, что Молдавия сотрудничает в области безопасности и обороны как с ЕС, так и с отдельными странами в двустороннем порядке.

"Нам нужно развивать это сотрудничество, нужно укреплять отношения с НАТО, чтобы усилить возможности в области обороны и обеспечении безопасности страны. Это партнерство касается области кибербезопасности, а также помощи в предоставлении нелетального оборудования, но и летального тоже. Любому государству, в том числе и нейтральному, нужны способности по защите и обеспечению мира и безопасности на территории страны", - подчеркнул вице-премьер.

В январе президент Молдавии Майя Санду в интервью Politico заявила, что стране следует отказаться от нейтралитета и обсудить вопросы обеспечения своей безопасности в рамках военного альянса.

В начале ноября 2022 Санду заявила румынскому телеканалу, что статус нейтрального государства не защищает Молдавию. В конце ноября в руководстве НАТО пообещали помогать Молдавии с учетом ее нейтрального статуса.

Европейский совет 23 июня 2022 года предоставил Молдавии и Украине статус кандидата в члены ЕС.