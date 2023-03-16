Минск планирует согласовать с Москвой условия общего газового рынка до конца года

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Минэнерго Белоруссии рассчитывает, что в 2023 году завершится согласование с российской стороной механизма функционирования общего рынка газа на основе равных условий для субъектов хозяйствования двух стран. Об этом глава ведомства Виктор Каранкевич сказал в Минске депутатам Госдумы.

"Для нас важно, чтобы эти документы не просто обеспечили будущее развитие общих рынков энергоресурсов, порядок нашей совместной работы, но и сближение условий для субъектов хозяйствования двух стран. Это принципиальная позиция белорусской стороны", - цитирует министра пресс-служба ведомства.

"2023 год будет определяющим в реализации масштабных проектов по созданию общих энергорынков. Нам предстоит найти развязки по ряду вопросов и завершить основную работу над пакетом межправительственных соглашений в газовой сфере", - отметил Каранкевич.

По его словам, единые принципы функционирования и регулирования объединенного рынка газа в настоящее время находятся "в стадии отработки".

При этом он добавил, что белорусская сторона рассчитывает на помощь российских депутатов. "Рассчитываем и на вашу поддержку - парламентское измерение играет важную роль в продвижении союзных программ, (...) создании комфортных экономико-правовых условий для развития двустороннего сотрудничества в электроэнергетике и газовой отрасли", - сказал министр.

Он также напомнил, что президентами двух стран в декабре 2022 года достигнуты договоренности о ценовых условиях поставок в Белоруссию российского газа на ближайшие три года, обозначены приоритетные задачи по реализации союзных программ по созданию объединенных рынков энергоресурсов.

"На сегодняшний день выполнено более половины запланированных мероприятий союзных программ в сфере энергетики", - отметил министр. В частности, по его словам, полностью реализована союзная программа по атомной энергетике. "Отработаны на межведомственном уровне и сейчас проходят внутригосударственные процедуры согласования проекты основополагающих документов: межгосударственного договора о формировании объединенного рынка электрической энергии, а также правил его функционирования", - напомнил Каранкевич.