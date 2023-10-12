Россия и Белоруссия обсудили формирование общих энергетических рынков

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Формирование общих энергетических рынков обсудили в среду на "полях" Российской энергетической недели (РЭН) министры энергетики Белоруссии и России Виктор Каранкевич и Николай Шульгинов, сообщили в Минэнерго республики.

"Обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе по формированию общих энергетических рынков", - говорится в ведомстве.

Там сообщили, что Каранкевич провел еще ряд двусторонних встреч на "полях" РЭН.

Глава Минэнерго Белоруссии также встретился с министром по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбеком Кожошевым. Стороны рассмотрели перспективы развития интеграционных процессов в ЕАЭС в топливно-энергетическом комплексе.

Кроме того, прошла встреча Каранкевича с министром энергетики и водных ресурсов Таджикистана Далером Джумой. Речь шла о текущем состоянии двустороннего партнерства, возможностях активизации контактов между странами.

Министр также обменялся мнениями с заместителем генерального директора МАГАТЭ Михаилом Чудаковым.