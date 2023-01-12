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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:39

Лукашенко сообщил о трехлетней договоренности с РФ по созданию общих рынков газа и нефти

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на совещании в Минске, что договорился с президентом России Владимиром Путиным о выполнении программ по формированию объединенных рынков газа, нефти и нефтепродуктов. Об этом сообщает госиздание "СБ - Беларусь Сегодня".

"В ходе декабрьских переговоров с президентом России необходимые развязки были найдены. Как минимум, на три года", - заявил он. Сейчас идет работа над закреплением достигнутых договоренностей в действующих документах".

16 декабря, накануне визита Путина в Минск, Лукашенко говорил, что сроки формирования единого рынка газа с Россией сорваны. 19 декабря российский вице-премьер Алексей Оверчук непосредственно перед переговорами президентов сказал, что сторонам удалось сблизить позиции по проблематике газового рынка, но ряд моментов осталось решить лидерам двух стран.

Александр Лукашенко Белоруссия Владимир Путин
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