Патрушев заявил, что Москва должна участвовать в расследовании ЧП на "Северных потоках"

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Москва не знает, кто организовал взрывы на газопроводах "Северный поток", настаивает на участии в расследовании.

"Нам по-прежнему доподлинно не известно, кто именно является автором и исполнителем взрывов на "Северных потоках". Россию так и не подключили к расследованию этого небывалого террористического акта", - сказал Патрушев еженедельнику "Аргументы и факты".

"Любые обвинения, не подкрепленные результатами беспристрастного разбирательства, не могут вызывать доверия. Поэтому в Москве настаивают на проведении объективного расследования с участием России и других заинтересованных государств. Без него озвучивание односторонних субъективных версий теракта ничего не разъясняет", - заявил он.

Патрушев поставил под сомнение достоверность появившейся в западных СМИ версии о причастности проукраинской группировки к взрывам.

"Если газеты с пафосом утверждают, что диверсию совершила группа украинских террористов, надо задать вопрос, есть ли таковая вообще и способна ли она в принципе это сделать", - заявил он.

"Следующий вопрос: выгодны ли взрывы Украине или Германии? Киев ничего не потерял и не приобрел от уничтожения газопровода. Более того, режиму Зеленского, по сути стоящему в Берлине с протянутой рукой в надежде на увеличение военной и иной помощи, совершение такого акта ни к чему", - сообщил Патрушев.

Он заявил, что для подобных акций "предназначены подразделения специального назначения с соответствующим оборудованием и подготовкой". "Они точно имеются у США и Англии. Другие страны НАТО также используют боевых пловцов для выполнения диверсионных задач, но только с одобрения и поддержки страны, диктующей основную повестку в Североатлантическом альянсе", - сказал секретарь Совбеза РФ.

"Германия же, пытавшаяся многие годы строить свою экономику на основе сочетания дешевых энергоресурсов из России и передовых немецких технологий, как никто другой понимает, что теракт на трубопроводе однозначно приведет экономику ФРГ к дальнейшему упадку. При этом в Берлине хорошо знают, что тесная экономическая кооперация Германии и России никогда не устраивала Вашингтон и Лондон", - сказал Патрушев.

Он отметил несамостоятельность Германии. "Вашингтон навязывает Берлину свою экономическую и экологическую политику, держит на территории страны 35-тысячный воинский контингент", - заявил Патрушев.

"Тема непричастности США и Англии к теракту, очевидно, продвигается в расчете на отсутствие у аудитории умения мыслить логически, в том числе методом отрицания", - сообщил секретарь Совбеза РФ.

В сентябре 2022 года в результате подрыва произошла разгерметизация двух ниток первого "Северного потока" и одной - "Северного потока 2" вблизи датского острова Борнхольм. В РФ возбуждено уголовное дело по статье об акте международного терроризма. Спецслужбы Швеции также пришли к выводу, что инцидент на газопроводах является диверсией.

9 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле сомневаются в достоверности сообщений СМИ о причастности к подрыву "Северных потоков" некоей проукраинской группировки.