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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:12

Американские сенаторы избегают резких слов о крушении беспилотника над Черным морем

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Американские сенаторы не хотят эскалации в связи с падением беспилотника в Черное море, поэтому избегают чрезмерно резких высказываний по данной теме, сообщило в четверг The Hill.

"Конгрессмены возмущены действиями российских истребителей, которые привели к крушению американского беспилотника стоимостью в $32 млн, но при этом делают аккуратные заявления, чтобы не допустить эскалацию между США и Россией", - пишет издание.

"Эскалация - это причина, по которой мы не хотим реагировать слишком резко", - заявил сенатор-республиканец от штата Северная Дакота Кевин Крамер, который является членом сенатского комитета по делам вооружённых сил. Он добавил, что, если российский пилот действительно столкнулся с беспилотником, то сделал это ненамеренно, так как "у пилота нет реального стимула врезаться в другой самолет".

Крамер отметил, что США должны как-то на это ответить, не исключив увеличения военного присутствия в Черном море, однако добавил, что при этом нельзя увеличивать напряженность между военными США и России.

Несколько американских сенаторов заявили изданию, что ожидают, что Пентагон проинформируют их об обстоятельствах инцидента с участием двух истребителей Су-27 и дрона MQ-9 Reaper, чтобы узнать подробности случившегося.

Сенатор-республиканец от штата Миссисипи Роджер Уикер, также член комитета Сената США по вооружённым силам, заявил, что сенаторы хотят узнать, упал ли беспилотник в результате "безответственного маневра" российского пилота или же истребитель выполнял поставленную командованием задачу.

В четверг представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби также заявил, что администрация США не знает, хотели ли российские пилоты столкнуться с беспилотником, и отметил, что Вашингтон не хочет конфликта с Москвой.

"Мы говорили об этом ни раз: мы не хотим конфликта с Россией", - заявил Кирби, комментируя инцидент с беспилотником.

14 марта Европейское командование ВС США сообщило, что американский беспилотник MQ-9 Reaper упал в Черное море после того, как его задел российский истребитель Су-27.

Российские военные во вторник заявили, что истребители РФ не применяли вооружение против американского беспилотника над Черном морем, он упал сам в результате резкого маневрирования.

В среду, 15 марта министры обороны РФ и США по инициативе американской стороны предметно обсудили ситуацию, "основное внимание было уделено обмену мнениями о причинах и последствиях инцидента", проинформировали в российском Минобороны.

"Сергей Шойгу указал, что причиной инцидента стали действия США по несоблюдению заявленной Российской Федерацией зоны ограничения полетов, установленной в связи с проведением специальной военной операции, а также усиление разведывательной деятельности против интересов Российской Федерации", - отметили в военном ведомстве.

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