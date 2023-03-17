Спецслужбы Казахстана и России задержали 13 криминальных лидеров, орудовавших в Байконуре

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Сотрудники российских и казахстанских спецслужб задержали в Байконуре 13 подозреваемых криминальных лидеров в рамках работы по оздоровлению криминогенной обстановки в городе. Об этом сообщил Комитет нацбезопасности Казахстана.

"С начала года Комитетом национальной безопасности и МВД Казахстана совместно с ФСБ России реализуются мероприятия по оздоровлению криминогенной обстановки в г.Байконыр и Кызылординской области. (...) 15-16 марта межгосударственной следственно-оперативной группой из числа сотрудников КНБ-ФСБ, а также МВД и прокуратуры, в городах Алматы, Кызылорда и Байконур проведена единовременная спецоперация по задержанию 13 лидеров и активных участников криминальной деятельности", - говорится в сообщении.

В КНБ напомнили, что в январе силовики двух стран пресекли общественно опасной преступной группы, в которую входили граждане Казахстана и России.

"В продолжение указанной работы КНБ взял в разработку очередную ОПГ, отличавшуюся особой жестокостью. Задокументирована причастность ее участников к тяжким общеуголовным преступлениям (похищения людей, вымогательства, кражи, покушения на убийство)", - отмечается в сообщении.

Начато досудебное расследование, устанавливается причастность задержанных к совершению иных преступлений.