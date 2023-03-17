Эрдоган обсудил по телефону со Столтенбергом вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после решения начать ратификацию заявки Финляндии на вступление в НАТО провел телефонный разговор с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом.

"Президент Турции Эрдоган и генсек НАТО Столтенберг обсудили по телефону процесс присоединения Швеции и Финляндии", - сообщает агентство "Анадолу".

Турецкий лидер указал генсеку НАТО, что Анкара по-прежнему ожидает "конкретных шагов" со стороны Швеции, без которых не сможет дать старт процессу ратификации.

Ранее в пятницу Эрдоган заявил, что его страна начинает процесс ратификации заявки Финляндии на вступление в НАТО. Турецкий президент пояснил, что финская сторона выполнила свою часть договоренностей и потому он не видит причин и дальше откладывать процесс ратификации.

Эрдоган добавил, что надеется на ратификацию заявки Финляндии в парламенте до выборов в Турции, намеченных на 14 мая.

На вопрос журналиста о заявке Швеции на вступление в НАТО и ее ратификации Анкарой, турецкий президент сказал, что Стокгольм выполнил не все обязательства и поэтому его заявку Анкара рассматривает отдельно от финской.

Государства-члены НАТО подписали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к Североатлантическому совету 5 июля 2022 года. Эти страны станут членами НАТО, как только все государства организации ратифицируют протоколы о вступлении.

На сегодняшний день из 30 стран НАТО только Турция и Венгрия пока не ратифицировали членство Швеции и Финляндии. Ранее в марте парламент Венгрии перенес голосование по вопросу ратификации членства Швеции и Финляндии в альянсе, теперь оно должно будет состояться в конце марта.

Турция заблокировала процесс вступления, потребовав от обеих стран объявить террористическими курдские организации и выдать ей лиц, обвиняемых в терроризме, а также отменить запреты на поставки оружия Анкаре.