Явка избирателей на парламентских выборах в Казахстане составила 54,19%

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - В Казахстане на парламентских выборах, прошедших в воскресенье, предварительная явка избирателей составила 54,19%, сообщил заместитель председателя Центризбиркома Константин Петров на брифинге журналистам.

Он добавил, что из 12 035 578 граждан Казахстана, обладающих правом голосования, избирательные бюллетени получили 6 521 860 человек.

Наибольшее число избирателей зарегистрировано в Кызылординской области (67,21%). В Астане своим избирательным правом воспользовались 42,91% граждан, включенных в списки, в Алма-Ате - 25,82%, в Шымкенте - 45,46%.

"Подведение предварительных результатов голосования мы планируем завтра. О точном времени этого мероприятия мы сообщим завтра дополнительно", - сказал Петров.

Во всех регионах Казахстана в воскресенье завершились выборы депутатов мажилиса (нижней палаты) парламента и маслихатов (местных представительных органов власти) всех уровней.

Члены Центризбиркома России, работающие в качестве наблюдателей на парламентских выборах в Казахстане, отметили организованную работу комиссий; нарушения избирательного процесса отсутствовали, сообщил замглавы ЦИК РФ Николай Булаев.

"На участках, которые нам удалось посетить, мы фиксировали организованную работу комиссий, большое количество наблюдателей, идеальное оформление помещений для голосования, применение современных цифровых технологий и отсутствие серьезных нарушений избирательного процесса", - сказал Булаев, которого цитирует телеграм-канал ЦИК РФ.

По его словам, ЦИК Казахстана и нижестоящие комиссии предприняли необходимые меры для подготовки и проведения выборов в соответствии с требованиями законодательства, которое претерпело серьезные изменения в преддверии выборов.