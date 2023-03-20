Шесть казахстанских партий из семи пройдут в мажилис

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - По предварительным данным Центризбиркома Казахстана в мажилис страны по итогам внеочередных выборов 19 марта проходят шесть партий, которые преодолели пятипроцентный барьер, сообщил председатель комиссии Нурлан Абдиров.

Лидирует по числу набранных голосов избирателей правящая партия "Amanat" (бывш. Нур Отан) с 53,90%. Следом расположились народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл" с 10,90% голосов избирателей и партия Respublica с 8,59%, сказал Абдиров.

Демократическая партия "Ак жол" набрала 8,41%, Народная партия Казахстана - 6,80%, позиционирующая себя как оппозиционная общенациональная социал-демократическая партия (ОСДП) - 5,20%.

Партия зеленых "Байтак" получила 2,3%.

Мажилис парламента восьмого созыва, в отличие от предыдущих, избирался по смешанной системе: 70% депутатов - по партийным спискам, остальные 30% - по одномандатным округам. Всего казахстанцы избирали 98 депутатов мажилиса - 69 по партийным спискам и 29 по одномандатным округам.

В парламентских выборах, прошедших в воскресенье в Казахстане, участвовали все семь зарегистрированных в стране партий. Одновременно в стране прошли выборы в местные органы власти - маслихаты.

Заявления наблюдателей

Голосование 19 марта прошло спокойно, но при подсчете голосов наблюдатели Бюро демократических институтов и прав человека (БДИПЧ) ОБСЕ заметили серьезные процедурные нарушения: регулярно число проголосовавших не совпадало с официальными данными о явке.В частности, в заявлении миссии отмечается, что наблюдатели отрицательно оценили подсчёт голосов на 58 из 128 наблюдаемых избирательных участков "из-за значительных процедурных ошибок и упущений, а также игнорирования процедур сверки данных".

"В целом процесс подсчета голосов вызвал вопросы о том, были ли подсчитаны и зарегистрированы бюллетени честно, в соответствии с параграфом 7.4 Копенгагенского документа ОБСЕ 1990 года", - говорится в заявлении.

В свою очередь специальный координатор ОБСЕ и руководитель краткосрочных наблюдателей Ирен Хараламбидес на этом же брифинге отметила, что прошедшие накануне выборы показали улучшения, в том числе связанные с избирательным законодательством, но Казахстану необходимы дальнейшие реформы. "В частности, ограниченное медийное пространство и ограниченное освещение кампании не соответствовали усилиям кандидатов по участию в более динамичной борьбе", - считает Хараламбидес.

Руководитель делегации Парламентской ассамблеи ОБСЕ Рейнхольд Лопатка отметил, что на прошедших выборах "усиление конкуренции, особенно среди самовыдвиженцев, является значительным событием".

Международный фонд защиты свободы слова "Адил соз" сообщил, что выявил девять случаев нарушений или попыток ограничений прав журналистов. Чаще всего им пытались помешать вести фото- или видеосъемку.

Миссия наблюдателей СНГ считает что выборы прошли на высоком организационном уровне, а немногочисленные замечания со стороны миссии не могли повлиять на результаты голосования, сообщил глава миссии, первый заместитель генерального секретаря СНГ Леонид Анфимов.

Миссия наблюдателей ШОС за выборами в мажилис (нижняя палата парламента) и маслихаты (местные представительные органы власти) Казахстана не выявила нарушений выборного законодательства, сообщил заместитель генсека ШОС Григорий Логвинов.

Очередные выборы в мажилис состоялись в январе 2021 года. В них участвовали пять партий, в парламент прошли три из них - партия власти "Нур Отан" (ныне Amanat), она получила 76 мест в мажилисе, партия "Ак жол" (12 мест) и Народна