Президент Финляндии на фоне перспектив вступления в НАТО не увидел рисков для Швеции

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Финский президент Саули Ниинистё не считает, что Швеция столкнется с проблемами в сфере безопасности, если Финляндия раньше нее вступит в НАТО, сообщает в воскресенье Associated Press (AP).

"Ситуация в области безопасности в Швеции не окажется под угрозой, даже если Финляндия и присоединится к НАТО первой", - приводит AP слова финского главы государства.

По данным агентства, Ниинистё отметил, что считает верным свое решение присоединиться к НАТО, не дожидаясь Швецию.

"Нам что, следовало бы отказаться от ратификации Турцией (заявки на вступление в альянс - ИФ)? Это звучит немного безумно. Ситуация была бы очень сложной, если бы мы сказали "нет" Анкаре", - сказал президент Финляндии.

В пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна начинает процесс ратификации заявки Финляндии на вступление в НАТО. Турецкий президент пояснил, что финская сторона выполнила свою часть договоренностей и потому он не видит причин и дальше откладывать процесс ратификации. Эрдоган добавил, что надеется на ратификацию заявки Финляндии в парламенте до выборов в Турции, намеченных на 14 мая.

На вопрос журналиста о заявке Швеции на вступление в НАТО и ее ратификации Анкарой, турецкий президент сказал, что Стокгольм выполнил не все обязательства, и поэтому его заявку Анкара рассматривает отдельно от финской.

Процесс вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Государства-члены НАТО подписали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к Североатлантическому альянсу 5 июля 2022 года. Эти страны станут членами НАТО, как только все государства организации ратифицируют протоколы о вступлении.

На сегодняшний день из 30 стран НАТО только Турция и Венгрия пока не ратифицировали членство Швеции и Финляндии. Ранее парламент Венгрии перенес голосование по вопросу ратификации членства Швеции и Финляндии в альянсе, теперь оно должно будет состояться в конце марта.

Турция заблокировала процесс, потребовав от обеих стран объявить террористическими курдские организации и выдать ей лиц, обвиняемых в терроризме, а также отменить запреты на поставки оружия Анкаре.

Изначально власти Финляндии и Швеции заявляли, что нацелены на то, чтобы вступить в НАТО одновременно.