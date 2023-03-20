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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:26

В Финляндии будут считать свое вступление в НАТО без Швеции неполным

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - В Хельсинки будут считать вступление Финляндии в НАТО неполным до тех пор, пока в военном альянсе не будет и Швеции, заявил в Брюсселе журналистам глава шведского МИД Пекка Хаависто. Об этом сообщает EFE.

"Наше членство не будет полным до тех пор, пока Швеция тоже не станет членом НАТО. У нас общая среда безопасности, общее Балтийское море, и очень важно, чтобы Швеция тоже присоединилась к альянсу" - объяснил министр.

17 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна начинает процесс ратификации заявки Финляндии на вступление в НАТО. По его словам, финская сторона выполнила свою часть договоренностей с Анкарой и потому он не видит причин и дальше откладывать процесс ратификации. Эрдоган добавил, что надеется на ратификацию заявки Финляндии в парламенте до выборов в Турции, намеченных на 14 мая.

На вопрос журналиста о заявке Швеции на вступление в НАТО и ее ратификации Анкарой, Эрдоган сказал, что Стокгольм выполнил не все обязательства, и поэтому его заявку Анкара рассматривает отдельно от финской.

Государства-члены НАТО подписали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к Североатлантическому альянсу 5 июля 2022 года. Эти страны станут членами НАТО, как только все государства организации ратифицируют протоколы о вступлении. Турция и Венгрия до сих пор не ратифицировали эти протоколы. Турция в обмен на свое согласие о присоединении Швеции и Финляндии к альянсу потребовала отмены оружейного эмбарго, а также содействия в борьбе с организациями и лицами, которых в Анкаре считают террористами.

Финляндия НАТО Пекка Хаависто Турия Реджеп Тайип Эрдоган Швеция
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