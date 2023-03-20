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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:17

Страны ЕС будут поставлять Украине боеприпасы из арсеналов и наращивать производство

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Главы МИД и Министерств обороны стран Евросоюза достигли соглашения о передаче Украине артиллерийских снарядов из имеющихся запасов, а также о наращивании военного производства в Евросоюзе для обеспечения таких поставок, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Я с радостью сообщаю, что министры обороны и иностранных дел согласились на предложение срочно предоставить артиллерийские снаряды из арсеналов, вести закупки и наращивать промышленные мощности", - заявил он на пресс-конференции после встречи министров.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил "на полях" этой встречи, что государства ЕС договорились передать Украине 1 млн артиллерийских снарядов на протяжении последующих 12 месяцев.

До этого Боррель обнародовал инициативу о срочных поставках боеприпасов со складов стран ЕС с выделением им компенсации до 1 млрд евро из Европейского фонда мира, об объединении возможностей государств-членов для совместных закупок боеприпасов с целью восполнения опустошаемых резервов и для дальнейшей помощи Киеву, а также об увеличении мощностей европейской оборонной промышленности, чтобы иметь возможность удовлетворять спрос вооруженных сил как Украины, так и самого Евросоюза.

Этот проект теперь должны представить европейским лидерам на саммите ЕС 23-24 марта.

Хроника 24 февраля 2022 года – 20 марта 2023 годаВоенная операция на Украине
Евросоюз Украина Жозеп Боррель Эстония Ханно Певкур
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