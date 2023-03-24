Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:35

Еврокомиссия выдвинет предложение по расширению производства боеприпасов в ЕС

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен приветствовала договоренность министров иностранных дел и обороны ЕС поставить Украине 1 млн снарядов за 12 ближайших месяцев и объявила, что ЕК подготовит предложение по усилению производства боеприпасов в Евросоюзе.

"Нужно усилить возможности производства боеприпасов в Европе значительным образом. Мы обсуждали способы продвинуться в этом деле как можно скорее. Комиссия представит законодательное предложение, которое позволит усилить промышленное производство боеприпасов", - сообщила глава ЕК в четверг вечером в Брюсселе на пресс-конференции после первого дня работы саммита ЕС.

По ее словам, предложение будет предусматривать поддержку промышленности за счет европейского бюджета. Это потребует расширить и переоборудовать производственные линии и обеспечить ускорение производства, объяснила фон дер Ляйен.

Ранее высокопоставленный европейский чиновник в ответ на вопрос, будут ли европейские лидеры принимать решение об объявленном главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем 20 марта после совещания министров иностранных дел и обороны Евросоюза плане поставить Украине 1 млн снарядов на протяжении последующих 12 месяцев, напомнил, что "Европейский совет не является законодательным органом, он не принимает таких официальных актов".

Евросоюз Урсула фон дер Ляйен
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

SpaceX в пятницу запустит на орбиту новую партию интернет-спутников Starlink

SpaceX в пятницу запустит на орбиту новую партию интернет-спутников Starlink

Во Франции протесты против пенсионной реформы вылились в серьезные беспорядки

ЕС запланировал включить в 11 пакет антироссийских санкций меры против обхода ограничений

ЕС запланировал включить в 11 пакет антироссийских санкций меры против обхода ограничений

Президент Финляндии подписал закон о вступлении страны в НАТО

Президент Финляндии подписал закон о вступлении страны в НАТО

Во Франции противники пенсионной реформы блокируют работу аэропортов, вокзалов и школ

Во Франции противники пенсионной реформы блокируют работу аэропортов, вокзалов и школ

Toshiba будет продана консорциуму инвесторов за $15 млрд

Toshiba будет продана консорциуму инвесторов за $15 млрд

Задержанному в Финляндии российскому судну с удобрениями разрешили покинуть страну

Турции предсказали водный кризис летом после самой засушливой за 22 года зимы

Турции предсказали водный кризис летом после самой засушливой за 22 года зимы
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });