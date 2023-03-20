Страны ЕС договорились направить Украине миллион артиллерийских снарядов

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Страны ЕС смогли достичь соглашения снабдить Украину 1 млн артиллерийских снарядов на протяжении последующих 12 месяцев. Об этом заявил в понедельник глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур "на полях" совместной встречи глав МИД и министров обороны стран Евросоюза.

"Мы добились политического консенсуса в отношении того, чтобы направить Украине 1 млн 155-миллиметровых снарядов", - приводят его слова европейские СМИ.

Он уточнил, что сторонам, тем не менее, еще придется решить много вопросов.

СМИ поясняют, что план, согласованный министрами, основан на предложении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

Речь идет о срочных поставках боеприпасов со складов стран ЕС с выделением им компенсации до 1 млрд евро из Европейского фонда мира, об объединении возможностей государств-членов для совместных закупок боеприпасов с целью восполнения опустошаемых резервов и для дальнейшей помощи Киеву, а также об увеличении мощностей европейской оборонной промышленности, чтобы иметь возможность удовлетворять спрос вооруженных сил как Украины, так и самого Евросоюза.

В понедельник в Брюсселе план должны утвердить главы МИД и оборонных ведомств, чтобы затем представить вниманию европейских лидеров 23-24 марта.

В свою очередь глава Минобороны ФРГ Борис Писториус в понедельник заявил, что Германия готова заключать контракты с оборонной промышленностью других стран блока для ускоренных поставок боеприпасов Киеву. Он добавил, что ЕС намерен "поставить значительный объем боеприпасов Украине до конца года".