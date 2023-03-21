Си Цзиньпин назвал дальнейшее развитие отношений с Россией стратегическим выбором Китая

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Китайско-российские отношения занимают приоритетное положение в дипломатии и внешней политике двух стран, как великих держав. Их поступательное развитие является стратегическим выбором Китая, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Укрепление и развитие китайско-российских отношений - это стратегический выбор, сделанный Китаем, исходя из его собственных фундаментальных интересов и общей тенденции развития мира", - цитирует китайского руководителя МИД КНР.

Лидеры двух стран в ходе состоявшейся в понедельник неформальной встречи в формате "тет-а-тет" провели углубленный и откровенный обмен мнениями по китайско-российским отношениям и вопросам, представляющим взаимный интерес, говорится в сообщении.

Си Цзиньпин сказал, что и Китай, и Россия привержены достижению национального развития и активизации, поддерживают многополярность мира и способствуют демократизации международных отношений. Они должны углублять практическое сотрудничество в различных областях, укреплять координацию и сотрудничество на многосторонних платформах, таких, как ООН, "а также быть опорой мира и стабильности во всем мире".

Как сообщает МИД Китая, "стороны провели углубленный обмен мнениями по украинскому вопросу". При этом Си Цзиньпин подчеркнул, что "Китай готов продолжать играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию украинского кризиса".

"Большинство стран поддерживают ослабление напряженности, выступают за установление мира и продвижение переговоров, а также против подливания масла в огонь", - заявил председатель КНР.

Он сказал, что недавно Китай опубликовал документ, "призывающий к политическому урегулированию украинского кризиса, выступающий против мышления времен холодной войны и против односторонних санкций".

По словам Си Цзиньпина, "чем острее противоречия, тем актуальнее звучит призыв не отказываться от усилий по проведению переговоров".

"Путин сказал, что Россия ценит то, что Китай всегда придерживался справедливой, объективной и сбалансированной позиции по основным международным вопросам и выступал за справедливость. Российская сторона внимательно изучила документ с изложением позиции Китая по политическому урегулированию украинского вопроса, открыта для мирных переговоров и приветствует конструктивную роль Китая в этом отношении", - говорится в сообщении китайского внешнеполитического ведомства.

Си Цзиньпин прибыл в Москву в понедельник с государственным визитом.

Как сообщалось, вторник у Си Цзиньпина начнется со встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, президентская программа продолжится во второй половине дня.

Церемония официальной встречи президента РФ и председателя КНР состоится в Большом Кремлевском дворце, начало запланировано на 15:00 мск, затем состоятся переговоры в узком составе, позже - в расширенном с участием двух делегаций. По итогам переговоров пройдет церемония подписания документов, далее Путин и Си Цзиньпин сделают заявление для СМИ.

В завершении в Грановитой палате - памятнике архитектуры Московского Кремля - состоится государственный обед.