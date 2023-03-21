Си Цзиньпин во вторник встретится с Мишустиным и проведет переговоры с Путиным

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Основной день государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина в РФ стартует во вторник, в Кремле предстоят переговоры президента России Владимира Путина и китайского лидера с участием делегаций.

Си Цзиньпин приехал в Москву накануне, визит в понедельник начался с его переговоров с Путиным "тет-а-тет", которые продлились четыре с половиной часа. Как заявили лидеры на протокольной части этой беседы, их разговор "один на один" пройдет неформально и в дружеской атмосфере, что позволит откровенно обсудить двусторонние вопросы, а также темы, представляющие взаимный интерес.

Председатель КНР в начале своего выступления отметил, что выбрал Россию в качестве страны для своего первого зарубежного визита после переизбрания, как и 10 лет назад, и выразил признательность за поддержку, которую Москва оказывает Пекину.

Президент РФ в свою очередь отметил, что Китай за последние десять лет под руководством Си Цзиньпина сделал колоссальный рывок вперед, и в России этому даже немного завидуют. "Уверен, под вашим руководством Китай сделает в ближайшие годы дальнейшие шаги в своем развитии и, безусловно, будет добиваться тех целей, которые вы ставите перед собой", - сказал Путин.

Он заметил, что у Москвы и Пекина очень много вопросов в сфере экономического взаимодействия, которые будут обсуждаться во вторник.

Отдельно Путин остановился и на мирном плане Китая по урегулированию ситуации на Украине. "Мы внимательно ознакомились с вашими предложениями по урегулированию острого кризиса на Украине. Конечно, у нас будет возможность обсудить этот вопрос", - сказал президент РФ. - "Мы знаем, что вы исходите из принципов справедливости, соблюдения основополагающих положений международного права и неделимой безопасности для всех стран".

И напомнил: "Вы в курсе, что мы всегда открыты для переговорного процесса".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков перед переговорами Путина и Си Цзиньпина "тет-а-тет" выразил уверенность в том, что российский лидер даст исчерпывающие объяснения по ситуации на Украине с тем, чтобы председатель КНР смог получить из первых уст видение российской стороны по текущему моменту.

Официальный визит

Вторник у Си Цзиньпина начнется со встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, президентская программа продолжится во второй половине дня.

Церемония официальной встречи президента РФ и председателя КНР состоится в Большом Кремлевском дворце, начало запланировано на 15:00 мск, затем состоятся переговоры в узком составе, а позже в расширенном с участием двух делегаций. По итогам встречи пройдет церемония подписания документов, далее Путин и Си Цзиньпин сделают заявление для СМИ.

В завершении в Грановитой палате - памятнике архитектуры Московского Кремля - состоится государственный обед.

О протокольных тонкостях визита ранее рассказал помощник президента Юрий Ушаков. "Поскольку это государственный визит, в Георгиевском зале Кремля руководителям будут представлены члены российской и китайской делегаций, затем президент РФ и председатель КНР перейдут в зал переговоров", - сообщил он журналистам в минувшую пятницу.

По словам Ушакова, этот государственный визит по договоренности ограничится посещением председателем КНР только Москвы. "Особенности этого государственного визита в том, что никаких дополнительных отягощающих протокольных "штучек" не будет. Переговоры, переговоры и переговоры. И визит называется государственным, чтобы подчеркнуть его важность, а носить он будет исключительно деловой характер", - отметил помощник президента РФ.

При этом Ушаков добавил, что традиционный обмен памятными подарками все же предусмотрен.

Состав участников и тематика переговоров

На предстоящих переговорах в Кремле, в которых примет участие большинство членов правительства РФ, будет обсуждаться широкий спектр двусторонних вопросов, в том числе энергетика и военно-техническое сотрудничество, а также темы, представляющие взаимный интерес.

"С учетом важности визита у нас большое представительство. В переговорах в узком составе предполагается участие Медведева, Лаврова, Чернышенко, Шойгу, Набиуллиной, Шугаева, Борисова", - рассказал Ушаков, заметив, что по кругу участников можно предположить и темы, которые будут затрагиваться в ходе этого раунда.

В расширенном формате, по его словам, примут участие шестеро вице-премьеров, в том числе "Голикова, Новак, Трутнев, Мантуров". "Также будут министры Шойгу, Решетников, Савельев, Силуанов, (а также) Лихачев", - продолжил помощник президента.

Руководители крупных российских компаний, по его словам, приглашены на государственный обед, где у них будет возможность пообщаться с китайскими партнерами по интересующей тематике. "Китайская делегация состоит в основном из государственных чиновников, в нее не входят представители бизнеса, и поэтому будем соблюдать определенный паритет", - объяснил Ушаков.

Отвечая на уточняющий вопрос, входят ли в повестку переговоры по энергетическим вопросам, он сказал: "Конечно. Все основные темы сотрудничества, естественно, будут затронуты. Я назвал круг лиц и поэтому достаточно понятно, раз Новак участвует, это значит энергетика, если Силуанов - значит финансовые вопросы".

Кроме того, на встрече будет обсуждаться и военно-техническое сотрудничество России и Китая. "Приглашены на переговоры и Шойгу, и Шугаев", - напомнил Ушаков.

Двусторонние документы

По итогам переговоров Путин и Си Цзиньпин непосредственно подпишут два главных документа этого визита. "Первый - совместное заявление РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху", - сказал помощник президента РФ.

Второй документ - совместное заявление о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.

Помимо двух основных документов в проработке находится пакет по различным отраслям сотрудничества. "Больше десяти документов, они в разной степени готовности, и они будут подписаны, как говорят, "на полях" визита. То, что удастся подписать до начала общения президента и председателя с прессой, об этом мы скажем отдельно", - пообещал Ушаков.