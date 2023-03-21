Китай выступил против американского закона, предписывающего раскрыть разведданные о COVID

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Китай выступает решительно против подписанного президентом США Джо Байденом закона, предписывающего американской разведке рассекретить часть информации о происхождении COVID-19, сообщает во вторник издание Global Times со ссылкой на МИД.

"Китай призывает США прекратить политизировать выяснение происхождения вируса и отреагировать на разумные опасения международного сообщества", - заявил представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Он подчеркнул, что Китай решительно выступает против закона, который "искажает факты, фабрикует ложную информацию и раздувает теорию о лабораторном инциденте без доказательств".

Ван Вэньбинь вновь призвал США открыть Форт-Детрик (штат Мэриленд) и другие биолаборатории.

В понедельник Байден подписал закон, предписывающий американской нацразведке рассекретить часть информации о происхождении коронавируса. В своем заявлении после подписания документа он отметил, что "разделяет стремление Конгресса - опубликовать как можно больше информации о происхождении COVID-19".

В разведсообществе США расходятся во мнениях по поводу происхождения вируса, случилось ли это в результате лабораторного инцидента или же вирус появился естественным образом. Некоторые эксперты склоняются к тому, что истинную причину возникновения можно и не узнать вовсе.

Ранее в марте директор ФБР Кристофер Рэй повторил версию возникновения COVID-19 в результате лабораторного инцидента в Ухани в КНР.

Вскоре после начала пандемии бывший тогда президентом США Дональд Трамп неоднократно озвучивал версию о "лабораторном" происхождении коронавируса. Он утверждал, что Китаю нужно будет возместить нанесенный миру ущерб от коронавируса. Сам COVID-19 Трамп часто называл "китайским вирусом", однако его оппоненты критиковали подобные утверждения. При нынешнем президенте США Джо Байдене работа по определению происхождения COVID-19 продолжается.

Форт-Детрик является объектом командования армии США. Пекин неоднократно призывал международное сообщество проверить работу лаборатории на военной базе, так как объект, по предположениям Китая, может быть связан с происхождением коронавируса. Власти Китая при этом напоминают, что летом 2019 года лабораторию временно закрывали из-за нарушений техники безопасности при транспортировке опасных материалов.