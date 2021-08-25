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Китай попросил ВОЗ расследовать работу нескольких лабораторий США

Китай попросил ВОЗ расследовать работу нескольких лабораторий США
Фото: АР/ТАСС

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Постоянный представитель Китая при отделении ООН в Женеве Чэнь Сюй направил запрос во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) на проверку работы лабораторий США в Форт-Детрике и в системе университетов штата Северная Каролина. Китайская сторона просит провести проверку в рамках расследования истоков пандемии COVID-19. Об этом сообщила газета Global Times.

Письмо, направленное главе ВОЗ Тедросу Адханому Гебрейесусу, является первым официальным запросом Китая по дипломатическим каналам на расследование деятельности этих учреждений в США. К обращению в адрес главы ВОЗ приложено коллективное письмо, подписанное более чем 25 млн гражданами Китая с требованием расследовать действия США в Форт-Детрике.

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Чэнь Сюй при этом напомнил, что вероятность распространения вируса SARS-CoV-2 в человеческой популяции, вызвавшей пандемию COVID-19, в результате утечки из Уханьского института вирусологии является крайне маловероятной. Однако, продолжил Чэнь Сюй, если кто-то настаивает, что эта версия продолжает иметь право на существование, то объектом транспарентного расследования должны стать лаборатории, подобные находящимся в Форт-Детрике и Университете Северной Каролины в Чапел-Хилл – главном кампусе в этой системе университетов.

По данным Global Times, Форт-Детрик (штат Мэриленд) является центром биологических исследований военных США, и главный их участник – Институт медицинских исследований инфекционных заболеваний армии США (USAMRIID).

Газета напоминает, что USAMRIID работал с командой эпидемиолога Ральфа Барика из Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл, а публиковавшиеся результаты их исследований показывают, что не позже 2003 года эти структуры уже имели продвинутые технологии для синтезирования и модификации коронавирусов, вызывающих тяжелый острый респираторный синдром.

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Генеральный директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун в свою очередь заявлял, что США больше остальных стран спонсировали и проводили исследования коронавирусов. При этом, по данным китайской стороны, команда Барика лидировала в мире в этой области, потому расследование работы его лаборатории позволит узнать, привела ли ее активность или могла ли привести к появлению SARS-CoV-2.

Мартовский отчет ВОЗ и Китая

В совместном отчете ВОЗ и Китая, опубликованном в марте по итогам миссии ВОЗ в Ухань в 2021 году, был сделан вывод о том, что утечка вируса из лаборатории "крайне маловероятна". В докладе говорилось, что наиболее вероятный сценарий появления COVID-19 – переход заболевания от летучих мышей к другому животному, которое позже заразило людей.

Президент США Джо Байден ранее в этом году поручил спецслужбам провести 90-дневную проверку теорий происхождения COVID-19. Пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки заявила в понедельник, что отчет станет доступным для широкой публики в ближайшие дни.

Между тем, в американских СМИ появились сообщения о том, что данные этого отчета не позволяют сделать окончательные выводы по поводу COVID-19.

Китай ВОЗ коронавирус

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