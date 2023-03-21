Москва и Пекин высказались против политизации вопроса происхождения COVID-19

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - РФ и КНР выступают против попыток политизировать вопрос происхождения коронавируса, говорится в тексте совместного заявления по итогам переговоров на высшем уровне в Москве.

"Стороны наладили результативное взаимодействие в двустороннем и многостороннем форматах по вопросам борьбы с пандемией новой коронавирусной инфекции COVID-19, охраны жизни и здоровья населения двух стран и народов мира. Стороны поддерживают углубление информационного обмена по тематике пандемии COVID-19 и усиление координации при взаимодействии на таких площадках, как ВОЗ. Стороны совместно противостоят замыслам и попыткам политизировать вопрос о происхождении вируса", - говорится в тексте заявления, размещенном на сайте Кремля.