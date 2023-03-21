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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:14

В НАТО увидели в присоединении Швеции и Финляндии шанс на больший контроль на Крайнем Севере

В НАТО увидели в присоединении Швеции и Финляндии шанс на больший контроль на Крайнем Севере
Генсек НАТО Йенс Столтенберг
Фото: Dursun Aydemir/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - НАТО в случае вступления в альянс Финляндии и Швеции получит больше возможностей для контроля обстановки на Крайнем Севере, заявил во вторник генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Это позволит усилить наше присутствие на Крайнем Севере", - сказал он на пресс-конференции. По словам Столтенберга, в частности, Финляндия и Швеция помогут "в мониторинге и отслеживании перемещений". "Они помогут понимать, что там происходит", - добавил он.

Генсек НАТО пояснил, что у обеих этих стран - современные вооруженные силы, умеющие действовать именно в суровых условиях Крайнего Севера.

Кроме того, говоря о плюсах возможного вступления в НАТО Швеции и Финляндии, он указал на то, что они помогут обеспечивать безопасность в Балтийском регионе. "Чтобы в этом убедиться, достаточно взглянуть на карту", - отметил Столтенберг.

НАТО Йенс Столтенберг Швеция Финляндия
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