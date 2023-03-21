Россия и Китай будут регулярно проводить совместные учения

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - РФ и Китай будут регулярно проводить совместные патрулирования на море и в воздухе, совместные учения, а также углублять взаимное доверие между вооруженными силами двух стран.

"Стороны будут регулярно проводить совместные патрулирования на море и в воздухе и совместные учения, развивать обмены и сотрудничество, в том числе в рамках всех имеющихся двусторонних механизмов взаимодействия, углублять взаимодоверие между вооруженными силами двух стран", - отмечается в совместном заявлении РФ и КНР, которое подписали лидеры двух стран по итогам переговоров в Москве.