Прокурор Манхэттена отменил заседание суда по "делу Сторми Дэниелс" против Трампа

Демонстрация противников Дональда Трампа возле суда Манхэттена Фото: Robert Nickelsberg/Getty Images

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Прокурор Манхэттена Элвин Брагг в среду отменил заседание суда присяжных, расследующих "дело Сторми Дэниелс" в отношении экс-президента США Дональда Трампа, сообщает The Hill.

"Окружной суд Нью-Йорка отменил в среду слушания по делу бывшего президента Трампа в подкупе за молчание Сторми Дэниелс", - пишет издание.

Суд присяжных обычно собирается по понедельникам, средам и четвергам. Однако, иногда корректировки расписаний происходят из-за возможностей свидетелей или по другим причинам, отмечает The Hill.

Ранее сообщалось, что во время слушания по делу Трампа в суд поступило сообщение об угрозе взрыва. Как заявила представитель суда Люциан Чалфен, угроза признана необоснованной.

На выходных Трамп заявил, что в ближайшие дни его могут арестовать. По его словам, прокурор окружного суда Манхэттена Элвин Брагг готовится выдвинуть против него обвинение в рамках "дела Сторми Дэниелс".

В январе 2018 года газета Wall Street Journal опубликовала статью, в которой утверждалось, что в 2006 году Трамп якобы состоял в отношениях с актрисой Сторми Дэниелс и заплатил ей $130 тыс. за молчание. Актриса подала в суд на Трампа и его адвоката Майкла Коэна, получив в ответ обвинение во лжи. Впоследствии отношения Коэна и Трампа испортились, и адвокат начала сотрудничать с прокуратурой.