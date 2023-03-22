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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:30

Прокурдская партия не будет выдвигать кандидата на выборы президента в Турции

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Прокурдская "Демократическая партия народов" (HDP) не будет выдвигать кандидата на предстоящих в мае выборах президента Турции, передают западные СМИ со ссылкой на заявление руководства партии.

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"Мы не будем выдвигать кандидата на президентских выборах", - сказала журналистам сопредседатель партии Первин Булдан.

Западные СМИ отмечают, что таким образом партия, не говоря об этом напрямую, де-факто выразила поддержку сопернику действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана - кандидату от оппозиционного альянса Кемалю Кылычдароглу.

Прокурдская партия является третей по величине в парламенте. На прошлых общенациональных выборах она получила более 10% избирателей.

Турция
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