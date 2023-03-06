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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Турецкая оппозиция определилась с кандидатом для участия в выборах президента

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Оппозиционный блок Турции выдвинул главу Республиканской народной партии Кемаля Кылычдароглу в качестве кандидата на грядущих президентских выборах, сообщает в понедельник газета Sabah.

По ее данным, шесть партий оппозиционного блока после встречи в Анкаре сделали соответствующее заявление.

В свою очередь портал Al Monitor сообщает, что о кандидатуре от имени всего блока оппозиции объявил лидер "Партии счастья" Темель Карамоллаоглу.

Ранее в понедельник тысячи сторонников оппозиции собрались у штаб-квартиры "Партии счастья", чтобы узнать, кто будет участвовать в выборах со стороны оппозиции.

Sabah отмечает, что лидер "Хорошей партии" Турции Мераль Акшенер, которая на прошлой неделе объявила о выходе из оппозиционного блока, вновь присоединилась к нему и также приняла участие во встрече в турецкой столице. Акшенер покидала блок из-за несогласия по поводу кандидата на пост президента.

В январе турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что президентские и парламентские выборы в Турции пройдут 14 мая.

Изначально выборы были намечены на 18 июня, однако Эрдоган неоднократно заявлял, что голосование может состояться раньше. В его партии указывали, что выборы в июне совпадут с пиком туристического сезона, поэтому их лучше перенести.

Предвыборные опросы показывают, что борьба как на президентских, так и на парламентских выборах будет упорной.

Западные СМИ называют грядущие выборы "самым большим испытанием" для Эрдогана за последние 20 лет.

Турция Кемаль Кылычдароглу
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