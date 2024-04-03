Мартовский опрос показал преимущество лейбористов перед парламентскими выборами в Британии

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Находящаяся ныне в оппозиции в Великобритании Лейбористская партия могла бы одержать победу, получив 403 места из 650, если бы выборы прошли сейчас, показал опрос YouGov, проведенный с 7 по 27 марта среди 18 761 человека.

По этим данным, на выборах Лейбористская партия получила бы 403 места в парламенте, Консервативная - 155 мест, Либеральные демократы - 49 мест, Шотландская национальная партия - 19 мест, Партия Уэльса (Plaid Cymru) - четыре места, а Зеленая партия Англии и Уэльса - одно место.

Опрос покрывает 631 место из 650 в британском парламенте, так как жители Северной Ирландии в нем не участвовали.

При этом отмечается, что консерваторы, таким образом, не только бы утратили большинство в парламенте, но и не смогли бы обеспечить избрание в Палату представителей многих своих ключевых политиков. Так, выборы в своих избирательных округах могут проиграть министр финансов Джереми Хант, члены кабмина Грант Шэппс и Пенни Мордонт, а также бывший глава партии Иан Дункан Смит.

В последнее время популярность Консервативной партии в Великобритании существенно снизилась из-за неудачных политических решений и внутрипартийных скандалов. Так, в нескольких перевыборах в избирательных округах, от которых ранее в парламенте заседали консерваторы, выиграли лейбористы. Наблюдатели отмечают, что эта тенденция говорит о разочаровании британских подданных в Консервативной партии, что может стать большой проблемой для консерваторов на парламентских выборах.

Нынешний парламент Великобритании собрался 17 декабря 2019 года, это значит, что 17 декабря 2024 года он автоматически прекратит работу. Как ожидается, выборы должны будут состояться через 25 дней после этого.

Премьер-министр Риши Сунак в январе говорил, что склоняется к тому, чтобы провести всеобщие выборы во второй половине 2024 года.