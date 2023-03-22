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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:29

Эрдоган планирует на днях обсудить с Путиным зерновую сделку

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что собирается в ближайшие два-три дня позвонить российскому коллеге Владимиру Путину, чтобы обсудить черноморскую зерновую инициативу, сообщает в среду "Анадолу".

Предыдущий разговор президентов Турции и России состоялся 26 февраля, тогда лидеры обсудили зерновую инициативу, обстановку на Украине, сотрудничество в энергетике.

В ООН 18 марта, когда истекал срок инициативы, сообщили о ее продлении. При этом не уточнялись какие-либо сроки, однако турецкая пресса со ссылкой на утверждения украинской стороны сообщила, что речь идет "о продлении на 120 дней". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия продлевает зерновую сделку на 60 дней.

Зерновую сделку заключили в Стамбуле 22 июля 2022 года. При участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов - по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного), а также по снятию барьеров на экспорт российского продовольствия и удобрений.

Турция Россия Реджеп Тайип Эрдоган Владимир Путин
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