Путин в разговоре с Эрдоганом отметил его личный вклад в укрепление отношений с РФ

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"В ходе телефонного разговора Владимир Путин поздравил президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана с Днем рождения, отметив его большой личный вклад в развитие российско-турецких отношений. Были затронуты некоторые актуальные темы двусторонней повестки дня", - говорится в сообщении на сайте Кремля.

Эрдогану также направлена поздравительная телеграмма Путина.

"Вы по праву пользуетесь высоким авторитетом среди соотечественников и за рубежом. В это непростое время, в столь критической ситуации, когда Турция преодолевает трагические последствия разрушительных землетрясений, в полной мере проявляются Ваши лучшие качества государственного деятеля и человека, мужество, умение принимать взвешенные и необходимые решения", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

"В России ценят Ваш личный вклад в укрепление дружественных отношений и конструктивного сотрудничества между нашими странами, - заявил Путин. - Уверен, что мы будем и впредь планомерно воплощать в жизнь взаимовыгодные совместные проекты, продолжим координацию усилий в решении важных вопросов региональной и глобальной повестки дня".

Как написал президент РФ, "искренне желаю Вам, дорогой друг, крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов".