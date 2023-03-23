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Во Франции противники пенсионной реформы блокируют работу аэропортов, вокзалов и школ

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Во Франции в четверг проходят массовые забастовки, в частности в транспортной и образовательной сфере, сообщают французские СМИ.

Недовольные пенсионной реформой французы устроили забастовки в аэропортах Парижа, затруднив вход в терминал 1 в аэропорту имени Шарля-де-Голля, при въезде скопились длинные пробки.

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Управление гражданской авиации опасается усугубления ситуации и требует отменить 30% рейсов в аэропорту Орли в пятницу, 15% - в субботу, а также по 20% - в аэропортах Марселя, Бордо и Лиона.

Перебои в движении наблюдаются на большинстве линий в парижском метро. Эта проблема коснулась и пригородных поездов.

В Лионе протестующие заблокировали работу вокзала. Они вышли на пути с флагами профсоюзов, в руках у некоторых - файеры. Они призывают к отставке президента Франции Эммануэля Макрона.

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К забастовке присоединились многие учителя, в Париже закрыты 140 начальных школ, а также многие средние общеобразовательные учреждения. По оценке мэрии столицы, 56% школьных преподавателей в четверг объявили забастовку. В профсоюзе учителей заявляют о 70% бастующих специалистов в Париже.

На работу не вышли сотрудники ряда школ в Руане, Марселе, Тулузе и других городах Франции.

В Париже продолжается забастовка сотрудников компаний, занимающихся уборкой мусора. На улицах лежат горы пакетов мусора у переполненных баков. В мэрии Парижа сообщили телеканалу БФМ-ТВ, что по состоянию на четверг объемы неубранного мусора в городе достигли объема в 9,6 тыс. тонн.

По данным газеты Le Figaro, ряд магазинов и ресторанов, расположенных близ Парижской оперы, приняли решение закрыться в четверг раньше обычного из-за опасений, что протестующие могут устроить погромы.

Помимо этого, в некоторых регионах Франции, в том числе в Парижском регионе и Нормандии, из-за забастовок наблюдаются перебои в работе АЗС.

Более 240 акций протеста запланировано в четверг по всей Франции. Власти ожидают до 800 тыс. участников и опасаются, что к протестующим могут присоединиться зачинщики беспорядков, в том числе представители движения "желтых жилетов".

20 марта в Национальном собрании Франции состоялось голосование по вопросу недоверия правительству, но французской парламентской оппозиции не удалось добиться нужного большинства для вынесения вотума недоверия из-за пенсионной реформы, поднимающей возраст выхода французов на пенсию с 62 до 64 лет. Теперь пенсионная реформа считается принятой Национальным собранием.

Этот парламентский кризис был вызван тем, что вслед за утверждением законопроекта о реформе в верхней палате парламента - сенате, правительство прибегло к использованию статьи конституции 49.3, позволяющей принять закон в обход голосования в Национальном собрании.

После этого проект реформы, из-за которого с января во Франции проходят организованные профсоюзами многотысячные манифестации с требованиями отзыва, спровоцировал многочисленные спонтанные акции, сопровождавшиеся стычками протестующих с силами порядка.

Франция
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