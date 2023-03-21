Макрон на фоне протестов во Франции не намерен распускать парламент

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон на фоне протестных акций в стране не намерен распускать парламент или производить перестановки в правительстве, сообщает газета Le Parisien со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

По информации собеседника издания, французский лидер также не планирует проводить референдум по вопросу пенсионной реформы, как этого требовали участники протестов и некоторые представители оппозиции.

Ранее во вторник Макрон провел заседание с участием премьера Элизабет Борн и ряда министров. Позже днем президент даст первое с момента утверждения пенсионной реформы телеинтервью.

Жители Франции в ночь на вторник вышли на улицы многих городов, чтобы выразить недовольство утверждением пенсионной реформы после того, как депутаты не вынесли вотум недоверия нынешнему правительству. Акции во многих городах сопровождались беспорядками, в частности в Париже и Страсбурге. Протестующие поджигали мусорные контейнеры, ломали рекламные щиты, разбивали витрины. Среди участников протестов звучали лозунги с призывами к отставке Макрона и Борн.

С вечера понедельника акции протеста проводят студенты ряда французских университетов. Кроме того, в некоторых крупных городах жители во вторник продолжают акции протеста. В частности, в Лионе демонстранты заблокировали въезды в город. Похожая акция протеста проходит в Нанте.

Со своей стороны, глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил, что, по его данным, с вечера четверга в стране зафиксировали более 1,2 тыс. не согласованных с властями акций протеста. Также он сообщил, что за это время в ходе столкновений с демонстрантами пострадали 94 сотрудника полиции.

Накануне в Национальном собрании Франции состоялось голосование по вопросу недоверия правительству, но французской парламентской оппозиции не удалось добиться нужного большинства для вынесения вотума недоверия из-за пенсионной реформы, поднимающей возраст выхода французов на пенсию с 62 до 64 лет. Теперь пенсионная реформа считается принятой Национальным собранием.

Этот парламентский кризис был вызван тем, что вслед за утверждением законопроекта о реформе в верхней палате парламента - Сенате - правительство прибегло к использованию статьи конституции 49.3, позволяющей принять закон в обход голосования в Национальном собрании.

После этого проект реформы, из-за которого с января во Франции проходили организованные профсоюзами многотысячные манифестации с требованиями его отзыва, спровоцировал многочисленные спонтанные акции, сопровождавшиеся стычками протестующих с силами порядка.