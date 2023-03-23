Во Франции более 1 млн демонстрантов вышли на протесты против пенсионной реформы

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - В первый после принятия пенсионной реформы во Франции день массовых протестов в четверг цифры участвующих в манифестациях французов в некоторых городах страны бьют рекорды, сообщает газета Le Figaro.

По данным МВД на 19:00 местного времени (21:00 мск), в акциях протеста по стране принимали участие около 1,08 млн демонстрантов. Крупнейшее профсоюзное объединение Франции Всеобщая конфедерация труда (CGT) со своей стороны заявляет о 3,5 млн человек, вышедших протестовать на улицы.

В Париже префектура полиции насчитала 119 тысяч протестующих. Предыдущий рекорд, по ее данным, был установлен 11 февраля - 93 тысячи манифестантов.

Le Figaro отмечает "существенно напряженную обстановку в некоторых колоннах, особенно в Париже". Как в столице, так и в других городах страны акции иногда сопровождались стычками с полицией и погромами. Силам порядка приходилось неоднократно прибегать к спецсредствам для сдерживания толпы. По предварительным данным, в Париже задержаны 33 человека, но окончательная цифра, по опыту предыдущих дней протеста, оказывается значительно большей.

Организованные профсоюзами манифестации и забастовки в знак протеста против пенсионной реформы регулярно проходят с января. Это уже девятый "день мобилизации" и первый - после принятия реформы.

Правительство 16 марта приняло решение провести реформу по повышению возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет в обход голосования в Национальном собрании, используя конституционную статью 49.3. Оппозиционное фракции нижней палаты парламента выдвинули 20 марта два вотума недоверия правительству, и оба они не набрали нужного большинства голосов.

Причем, вотуму коалиции Liot не хватило только девяти голосов, чтобы отправить в отставку премьер-министра Элизабет Борн. В результате неуспеха попыток выразить недоверие исполнительной власти, пенсионная реформа считается принятой Национальным собранием.

И уже вечером 20 марта в Париже и регионах начались спонтанные протесты.

После манифестаций 23 марта профсоюзы призвали к новым массовым протестам 28 марта. Ожидается, что локальные акции состоятся по всей стране и в ближайшие выходные.