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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:41

В ЕК предложат продлить до следующего года меры по добровольному сокращению спроса на газ

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Член Еврокомиссии по энергетике Кадри Симсон заявила, что предложит странам Евросоюза продлить срок действия добровольного обязательства по сокращению спроса на газ.

"Я предложу странам ЕС продлить до следующего года срок действия добровольного обязательства по сокращению на 15% спроса на газ", - говорится в тексте ее выступления в Европарламенте, опубликованном в четверг Еврокомиссией.

"Эта мера оказалась действенной. И она - лучшая гарантия того, что к ноябрю этого года у нас будут достаточные запасы газа", - добавила Симсон.

Срок действия этой меры, если он не будет продлен, истекает в марте 2023 года. Ее цель - снизить потребление газа в условиях, когда страны Европы стремятся избавиться от зависимости от российских энергоносителей.

Еврокомиссия газ
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