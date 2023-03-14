Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:30

ЕК предложила реформу рынка электроэнергии Евросоюза с поэтапным отказом от газа

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) предложила во вторник реформировать структуру рынка электроэнергии ЕС для увеличения доли возобновляемых источников энергии, поэтапного отказа от газа, защиты потребителей от скачков цен, а также для повышения конкурентоспособности промышленности.

"Эта реформа сохранит преимущества интегрированного единого европейского рынка электроэнергии. Меры, которые мы предлагаем сегодня, постепенно помогут снизить затраты на производство и использование энергии в Европе за счет большего количества энергии из возобновляемых источников", - заявила в Европарламенте член Еврокомиссии по энергетике Кадри Симсон.

В пресс-релизе ЕК подчеркивается, что энергетический кризис, возникший в начале 2022 года, выявил необходимость быстрой адаптации рынка электроэнергии к переходу к "зеленой" экономике и предоставлению домохозяйствам и предприятиям, широкого доступа к недорогой электроэнергии из возобновляемых источников.

Предлагаемая реформа предусматривает частичный пересмотр законодательства ЕС в этой области. Она, в частности, предусматривает стимулирование долгосрочных контрактов на производство энергии из неископаемых источников, позволяет использовать "более чистые и гибкие решения для конкуренции с газом, такие как реагирование на спрос и хранение".

"Это уменьшит влияние ископаемого топлива на счета потребителей за электроэнергию, отразит в них более низкую стоимость возобновляемых источников энергии, - говорится в пресс-релизе. - Кроме того, реформа будет стимулировать открытую и честную конкуренцию на европейских оптовых рынках энергии".

Предложение касается, в частности, правил совместного использования возобновляемых источников энергии. Потребители смогут инвестировать в ветряные или солнечные электростанции или, например, делиться избыточной солнечной энергией, производимой на своих крышах, с соседями. ЕК выпустила рекомендации государствам-членам ЕС по продвижению инноваций, технологий и созданию мощностей по хранению.

ЕК отмечает, что с лета 2021 года наблюдались беспрецедентные скачки цен на энергоносители и волатильность, что оказало серьезное влияние на домохозяйства и экономику Евросоюза. Многие потребители увидели, что их счета увеличились в разы из-за скачка цен на газ, хотя возобновляемые источники уже покрывают более трети спроса на электроэнергию в ЕС. Были приняты срочные антикризисные меры, которые смягчили шок. Однако Евросовет призвал ЕК разработать структурную реформу рынка электроэнергии с двойной целью: "обеспечить Евросоюзу энергетический суверенитет и добиться климатической нейтральности".

Для вступления в силу предлагаемая реформа теперь должна быть согласована Европарламентом и Советом ЕС.

Еврокомиссия ЕК
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Boeing поставит 78 самолетов Dreamliner двум саудовским авиакомпаниям

Boeing поставит 78 самолетов Dreamliner двум саудовским авиакомпаниям

Moody's изменило прогноз для банковской системы США на "негативный"

Moody's изменило прогноз для банковской системы США на "негативный"

"Роснефть" не смогла в суде ФРГ оспорить передачу трех НПЗ во внешнее управление

Deutsche Bank отказался от работы с оператором Каспийского трубопроводного консорциума

Казахстан решил взыскать с ЦЭНКИ более 2 млрд руб. в пользу СП "Байтерек"

Казахстан решил взыскать с ЦЭНКИ более 2 млрд руб. в пользу СП "Байтерек"

Карты "Мир" начали принимать банкоматы на Кубе

Карты "Мир" начали принимать банкоматы на Кубе

Китай с 15 марта возобновит выдачу туристических виз иностранцам, в том числе россиянам

Что случилось этой ночью: вторник, 14 марта

Губернатор Флориды заявил, что решение внутренних проблем для США важнее поддержки Украины

Губернатор Флориды заявил, что решение внутренних проблем для США важнее поддержки Украины

Палата представителей США запросила банковские документы деловых партнеров сына Байдена

Палата представителей США запросила банковские документы деловых партнеров сына Байдена
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });