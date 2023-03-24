Посол РФ в Лондоне заявил об "обнулении" хозяйственных связей России и Великобритании

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Двусторонние хозяйственные связи России и Великобритании фактически были "обнулены" по итогам 2022 года, заявил посол РФ в Соединенном Королевстве Андрей Келин.

"Наше общее ощущение, что, действительно, по итогам прошлого года наши двусторонние хозяйственные связи с Великобританией фактически "обнулились", - сказал Келин в интервью, опубликованном в пятницу в газете "Известия".

"Новых сведений по прошлому году нужно ожидать к лету. Но известно, что еще к июню 2022 года импорт в Великобританию из России был свернут на 97%, а по углеводородам - фактически на 100%. Экспорт отсюда в нашу страну сократился на 90%. Исключение составляли закупки британской медицинской и фармакологической продукции, которая не подпала под санкции", - резюмировал посол.