МИД объявил о санкциях против 23 подданных Великобритании

В стоплист попали военные, судьи, тюремщики и медиаменеджеры

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Россия включила 23 представителей британских ВС, судейского корпуса и пенитенциарной системы в "стоп-лист", сообщил российский МИД.

"В связи с активным применением правительством Великобритании механизма односторонних санкционных ограничений в отношении отечественных физических лиц и организаций, а также комплексными усилиями англичан по военно-технической поддержке Украины принято решение о включении в российский "стоп-лист" ряда представителей вооруженных сил, пропагандистских структур, судейского корпуса и пенитенциарной системы Великобритании (всего 23 человека)", - говорится в сообщении.

Под санкции попали "офицеры британских вооруженных сил, причастные к организации подготовки на территории Соединенного Королевства после начала СВО украинских военнослужащих для ведения боевых действий против российской армии, в топ числе командиры формирований, предоставлявших с этой целью инструкторов".

Также в стоп-лист включено руководство медиакорпорации Zinc Network - ее CEO Роберт Эллиот, исполнительный директор Скотт Браун и исполнительный директор по вопросам исследований и стратегии Льюис Брук.

"Действуя по заказу правительства Великобритании, эта организация ведет работу по дискредитации иностранных журналистов, выступающих с отличной от общепринятой на Западе точки зрения в отношении событий на Украине, оказывает поддержку СМИ, признанным иноагентами на территории России, фабрикует антироссийские материалы для распространения в медиапространстве", - объяснил МИД.

Помимо этого ограничения введены в отношении ряда судей и должностных лиц пенитенциарной системы Великобритании, замешанных в притеснении независимых журналистов. В частности, в "стоп-лист" вошли представители руководства тюрьмы строгого режима Белмарш в Лондоне, "которая известна неоднократными случаями нарушений права человека".