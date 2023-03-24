Бывший вице-президент США Пенс обвинил администрацию Байдена в отсутствии лидерства

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Бывший вице-президент США Майк Пенс раскритиковал администрацию президента Джо Байдена на фоне визита лидера КНР Си Цзиньпина в Москву.

"Вы наблюдаете вакуум лидерства на мировой арене, во многом из-за провальной политики администрации Байдена", - сказал Пенс в интервью радио WABC 770 AM.

"Я имею в виду, тот факт, что сейчас вы имеете председателя Си Цзиньпина в Москве с Владимиром Путиным, идут переговоры по отношениям с Китаем, а также своего рода нормализацию отношений между Саудовской Аравией и Ираном. Все это свидетельствует о создавшемся вакууме", - отметил он.

Пенс заявил, что об отсутствии сильного лидера в США свидетельствует тот факт, что администрация Байдена "умоляла" Иран вернуться к ядерной сделке, "катастрофический" вывод войск США из Афганистана, а также то, что США недостаточно быстро направляют помощь Украине.

"Это одна из причин, почему нам нужен сильный смелый лидер, мы - лидеры свободного мира. И если Америка не лидирует в свободном мире, значит, свободным миром никто не руководит", - подчеркнул бывший вице-президент США.

Пенс считается одним из возможных кандидатов от Республиканской партии на выборах президента в 2024 году. Официально о своем выдвижении бывший вице-президент не объявлял.