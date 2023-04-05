Аятолла Хаменеи призвал правительство Ирана воспользоваться ослаблением США

Одним из признаков этого ослабления он назвал события на Украине

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Иран должен пользоваться происходящими в мире переменами и ослаблением позиция США, заявил на встрече с иранскими чиновниками руководитель Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи. Об этом сообщает агентство "Тасним".

"Если мы хотим воспользоваться этой возможностью, мы должны усилить наши динамику, инициативу и активность в сфере внешней политики", - сказал аятолла.

По его словам, уже сейчас прослеживаются признаки ослабления "антииранского фронта" на мировой арене и с каждым новым президентом США становятся все слабее.

"США является одним из важнейших противников Ирана в мире. Факты говорят о том, что США при Обаме были слабее, чем при Буше. США при Трампе были слабее, чем при Обаме. И теперь США при этом человеке (президенте Джо Байдене - ИФ) слабее, чем они были во времена Трампа", - считает лидер Ирана..

США планировали создать объединенный арабский фронт против Ирана, однако это им не удалось, сейчас отношения арабского мира с Ираном, напротив, только укрепляются, отметил он.

Другим примером ослабления США аятолла Хаменеи назвал ситуацию на Украине. По его мнению, именно США развязали этот кризис, а теперь - отдалились от своих европейских союзников, которые "принимают на себя основной удар, тогда как США получают выгоду из ситуации".