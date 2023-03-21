В Белом доме США заявили, что визит Си Цзиньпина в РФ не мешает отношениям США с Пекином

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден хочет сохранить открытыми каналы связи с Китаем, поездка председателя КНР Си Цзиньпина в Россию на это никак не повлияет, заявил во вторник представитель американского Совета нацбезопасности Джон Кирби.

"Президент Байден хочет сохранить открытыми каналы связи с Китаем, по этому поводу ничего не изменилось", - сказал Кирби на брифинге в Белом доме.

Таким образом он ответил на вопрос журналиста о том, повлияла ли встреча китайского лидера Си Цзиньпина с президентом РФ Владимиром Путиным на позицию Вашингтона в отношении контактов с Пекином.

"В соответствующее время мы продолжим разговор с Си Цзиньпином", - добавил Кирби.

Председатель КНР в понедельник прибыл в Москву, его визит продлится до 22 марта. Путин по итогам переговоров с Си Цзиньпином назвал их успешными - Россия и Китай могут находить решения самых сложных проблем.

Накануне неформальная встреча глав государств продолжалась более четырех с половиной часов, еще шесть часов продлилась официальная часть визита Си Цзиньпина в Кремль во вторник. Таким образом, общая продолжительность общения президента РФ и председателя КНР превысила десять часов.