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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:54

Рейтинг одобрения Байдена американцами упал до 38%

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Рейтинг одобрения работы президента США Джо Байдена на посту главы государства опустился до 38%, это практически самый низкий уровень за весь его срок, сообщает в четверг Associated Press.

По данным опроса Associated Press-NORC, рейтинг одобрения Байдена в марте упал ниже аналогичных показателей за январь и февраль. В марте удовлетворение работой президента выразили всего 38% опрошенных, тогда как в январе этот показатель составил 41%, а в феврале - 45%.

Этот показатель опустился почти так же низко, как в июле 2022 года, когда работой президента были довольны всего 36% респондентов. Среди опрошенных, поддерживающих Демократическую партию, работу президента одобряют 76%.

Всего 31% одобрил его действия в сфере национальной экономики. Среди респондентов, поддерживающих демократов, его работу одобрили 63%.

При этом опрошенные с демократическими взглядами моложе 45 лет относятся к Байдену менее положительно, чем те, кто старше 45 лет. Всего 54% молодых респондентов одобряют его работу в сфере экономики и 66% - работу в целом, тогда как среди более взрослых сторонников демократической партии эти показатели составляют 72% и 85% соответственно.

Также 39% одобряют внешнюю политику президента и 41% одобряют его действия в климатической сфере.

Опрос проходил с 16 по 20 марта, в нем приняли участие 1081 человек.

США Джо Байден
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