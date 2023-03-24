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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:35

Президент Южной Кореи пообещал, что заставит КНДР заплатить за свои провокации

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Президент Южной Кореи Юн Сок Ель пообещал, что заставит Северную Корею заплатить за свои провокации.

"Северная Корея с каждым днем совершенствует свое ядерное оружие и проводит ракетные провокации с беспрецедентной интенсивностью", - цитирует заявление президента агентство "Ренхап".

"Я позабочусь о том, чтобы Северная Корея заплатила цену за свои безрассудные провокации", - заявил он.

Юн Сок Ель отметил, что правительство Южной Кореи еще больше укрепит сотрудничество в области безопасности с США и Японией.

В пятницу Северная Корея сообщила, что провела испытания новой модели подводного беспилотника, способного нести ядерную боеголовку.

Отмечается, что речь идет о запуске 23 марта "беспилотника для осуществления подводных ядерных атак". В ходе учений он использовал неядерную, "учебную", боеголовку.

"Беспилотник курсировал по овальной траектории (...) на глубине 80-150 метров в Восточном море Кореи (Японское море - ИФ) в течение 59 часов и 12 минут", - подчеркивается в сообщении.

Как отмечается, ходом испытаний руководил лично северокорейский лидер. Он заявил, что чем больше будут усиливаться "безрассудные военно-провокационные происки США и властей Южной Кореи", тем более "мощно" будет реагировать Пхеньян, чтобы "нейтрализовать все попытки врагов к агрессии против Республики и надежно защитить мирную жизнь и будущее нашего народа".

"(...) Через укрепление военного союза и расширение военных учений в регионе они понесут больше потерь, чем получат выгоды, а также столкнутся с большой угрозой", - приводит слова Ким Чен Ына ЦТАК.

Юн Сок Ель Южная Корея КНДР Ким Чен Ын
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