США и Южная Корея завершили масштабные военные учения у границы с КНДР

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Южная Корея и США завершили четырехдневные совместные крупномасштабные учения с боевой стрельбой вблизи межкорейской границы, сообщает агентство "Ренхап" со ссылкой на военных.

"Четырехдневные учения проходили на комплексе Родригес в Пхочхоне, в 30 километрах к югу от демилитаризованной зоны, в них принимали участие около 100 гаубиц, бронетехника и свыше 800 военнослужащих", - говорится в сообщении вооруженных сил.

Уточняется, что учения были направлены на укрепление оперативной совместимости союзников для управления объединенными огневыми средствами.

"Ренхап" отмечает, что учения продемонстрировали "огромную" огневую мощь союзников на фоне растущих угроз со стороны КНДР.