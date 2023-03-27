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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:33

КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Северная Корея запустила очередную баллистическую ракету, сообщает "Ренхап" со ссылкой на военных.

Отмечается, что ракета была запущена в сторону Японского моря.

Объединенный комитет начальников штабов заявил, что военные анализируют соответствующие детали, включая дальность полета ракеты и ее апогей.

Тем временем, береговая охрана Японии в 07:54 (01:54 мск) со ссылкой на Минобороны сообщила, что "баллистическая ракета, похоже, уже упала".

Ведомство призывает морские и воздушные суда следить за информацией.

Несколько минут спустя, около 08:00 (2:00 по мск), береговая охрана сообщила о втором возможном пуске со стороны КНДР. В 8.05 (2:05 по мск) береговая охрана уточнила, что "вторая ракета, возможно, уже упала".

Сейчас ведомства занимаются сбором информации.

Считается, что таким образом КНДР выражает свой протест против военных учений Южной Кореи и США Ssangyong, которые начались на прошлой неделе.

Учения планируется завершить в следующий понедельник.

КНДР
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