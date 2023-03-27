КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Северная Корея запустила очередную баллистическую ракету, сообщает "Ренхап" со ссылкой на военных.
Отмечается, что ракета была запущена в сторону Японского моря.
Объединенный комитет начальников штабов заявил, что военные анализируют соответствующие детали, включая дальность полета ракеты и ее апогей.
Тем временем, береговая охрана Японии в 07:54 (01:54 мск) со ссылкой на Минобороны сообщила, что "баллистическая ракета, похоже, уже упала".
Ведомство призывает морские и воздушные суда следить за информацией.
Несколько минут спустя, около 08:00 (2:00 по мск), береговая охрана сообщила о втором возможном пуске со стороны КНДР. В 8.05 (2:05 по мск) береговая охрана уточнила, что "вторая ракета, возможно, уже упала".
Сейчас ведомства занимаются сбором информации.
Считается, что таким образом КНДР выражает свой протест против военных учений Южной Кореи и США Ssangyong, которые начались на прошлой неделе.
Учения планируется завершить в следующий понедельник.